Alanyaspor ile Kenan Koçak anlaşamadı
04.09.2021 15:40
Aytemiz Alanyaspor Yönetimi teknik direktör arayışlarını sürdürüyorEngin ANAK, Alanya DHAÇağdaş Atan ile yollarını ayıran ve Kenan Koçak ile görüşen Aytemiz Alanyaspor'da anlaşma sağlanamadı.
Aytemiz Alanyaspor Yönetimi teknik direktör arayışlarını sürdürüyor
Engin ANAK, Alanya DHA
Çağdaş Atan ile yollarını ayıran ve Kenan Koçak ile görüşen Aytemiz Alanyaspor'da anlaşma sağlanamadı. Akdeniz ekibi, son olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 takımını çalıştıran ve Almanya'da toplam 150 maça çıkan Kenan Koçak'la tesislerde 2 kez görüştü. 40 yaşındaki teknik adamın cevabını bekleyen Alanyaspor Yönetimi Kenan Koçak'tan olumlu cevap alamayınca başka isimlere yöneldi. Bugün itibariyle görüşmeler Kenan Koçak ile sona ererken Aytemiz Alanyaspor Yönetimi listedeki diğer isimlerle temasa geçip teknik direktör arayışlarını sürdürecek.
Son Dakika 16:46 Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu: İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar 16:17 Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı 15:55 Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi 15:51 Dünyanın en büyük konteynır gemisi Ever Ace, Süveyş'i sorunsuz geçti 15:11 Kadınları taciz eden adam yakayı ele verdi! Telefonundaki görüntüler nedeniyle meydan dayağı atıldı 14:46 Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan duruma müdahale etti 14:01 Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı 13:35 Milyonluk konakta misafirler ücretsiz ağırlanıyor