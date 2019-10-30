Son Dakika Haberleri: Alanyaspor - İnegölspor maçının ardından
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Alanyaspor - İnegölspor maçının ardından

1 saat önce

- Alanyaspor - İnegölspor maçının ardından Erol Bulut: "Kazanmamız gereken bir maçtı" Murat Yoldaş: "Alanyaspor'a kupada başarılar diliyorum"ANTALYA - Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde TFF 2. Lig takımlarından İnegölspor'u 3-0'lık skorla mağlup ede Alanyaspor üst tura çıktı.

- Alanyaspor - İnegölspor maçının ardından

Erol Bulut: "Kazanmamız gereken bir maçtı"

Murat Yoldaş: "Alanyaspor'a kupada başarılar diliyorum"

ANTALYA - Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde TFF 2. Lig takımlarından İnegölspor'u 3-0'lık skorla mağlup ede Alanyaspor üst tura çıktı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kazanma parolasıyla sahaya çıktıklarını söyledi. Bulut, "Oynadığımız ilk maç, kazanmamız gereken ve istediğimiz bir maçtı. Zaten o şekilde gerçekleşti. Takım iyi konsantre oldu ilk saniyeden itibaren maça ve yakaladığımız bir hayli pozisyon vardı. İlk yarıyı iyi değerlendirdik, 3-0 öne geçtik. İkinci yarıda biraz bireysel oyuna döndü. Çünkü ileride oynayan arkadaşlarımız gol atma çabasındaydı ama bireysel çabaydı. O yüzden ilk yarıda oynadığımız oyun ikinci yarıda gözükmedi. Genç arkadaşlarımızı oyuna soktuk. Onlarda biraz heyecanlıydı, doğal olarak ama genel anlamda baktığımızda iyi bir maçtı" dedi.

Murat Yoldaş: "Pozisyon üretmekte zorlandık"

Galibiyetinden dolayı Alanyaspor'u tebrik eden İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, "Alanyaspor şu an ligin lideri yani tabii kalite olarak üst düzey bir takım. O görüntüsüyle ligdeki konumu örtüşüyor şu anda. Tabii bizim takımımız için tecrübe oluyor bu gibi oyunlar ama bugün ki maçta çok iyi mücadele olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bizim açımızdan ikinci devrede daha derli toplu, daha mücadele ettik. Pozisyon üretmekte zorlandık. Alanyaspor bu konuda bizden daha öndeydi diyebilirim. Alanyaspor'a ligde de, kupada da başarılar diliyorum. Onun ötesinde kendi oyuncularımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Alanyaspor - İnegölspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor, Murat Yoldaş, İnegölspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
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