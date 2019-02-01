Alanyaspor Joel Obi'yi Renklerine Bağladı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, devre arası transfer döneminin son gününde Nijeryalı orta saha oyuncusu Joel Obi'yi renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor
, devre arası transfer döneminin son gününde Nijeryalı orta saha oyuncusu Joel Obi
'yi renklerine bağladı.
Ligin devre arasında Ozan Tufan
, Josef Sural ve Steven Coulker'ı transfer eden Aytemiz Alanyaspor, 4. transferini Chievo'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joel Obi ile gerçekleştirdi. Sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak turuncu-yeşilli formayı terletecek olan Obi, pazartesi gün Alanyaspor Cengiz Aydoğan
Tesisleri'nde düzenlenecek törenle sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu sezon Chievo formasıyla ligde 11 maça çıkan Joel Obi, 1 de gol attı. Obi kariyerinde daha önce Inter ve Parma
'da da forma giydi. - ANTALYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:09 Kaynak: İHA
Süper Ligde 20. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer'i Transfer Etti
Yusuf Yazıcı 'Geri Dönüş' Şovunu Yaptı, Arkasına Bile Bakmadı
Erzurumspor'da Auremir ile Yollar Ayrıldı