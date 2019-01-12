Son Dakika Haberleri: Alanyaspor Josef Sural'ı Renklerine Bağladı

Alanyaspor Josef Sural'ı Renklerine Bağladı

1 saat önce

Aytemiz Alanyaspor, Sparta Prag takımından Çek futbolcu Josef Sural'ı 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllığına renklerine bağladı.

Alanyaspor Josef Sural'ı Renklerine Bağladı, System.String[]
Aytemiz Alanyaspor, Sparta Prag takımından Çek futbolcu Josef Sural'ı 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllığına renklerine bağladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, forvet mevkiindeki eksikliği Josef Sural ile tamamladıklarını söyledi. Transfer çalışmalarının uzun sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Kulüpler arası yaklaşık 20 gün süren transfer görüşmelerimizin neticesinde Sparta Prag takımından Josef Sural'ı kadromuza dahil etmiş bulunuyoruz. Bize faydalı olacağına inanıyoruz. Hayırlı olsun" dedi. Josef Sural ise, "Uzun süren bir transfer çalışması oldu ama mutlu sona ulaştık. İki taraf için de hayırlı olsun. Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle birlikte yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" diye konuştu. Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan 28 yaşındaki futbolcu Josef Sural, daha önce Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giydi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:21 Kaynak: İHA

Sparta Prag, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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