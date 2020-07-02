Alanyaspor kafayı çalıştırdı! - Son Dakika

Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

Hücum alanında etkili oyunuyla dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor'da bu sezon gol dağılımının değişkenliği ve her alanda yakalanan başarı göze çarpıyor.

Hücum alanında etkili oyunuyla dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor'da bu sezon gol dağılımının değişkenliği ve her alanda yakalanan başarı göze çarpıyor. Turuncu-yeşilli ekip ligin en fazla kafa golü atan ikinci takımı konumunda bulunuyor.

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Etkili futboluyla başarılı sonuçlara imza atan Aytemiz Alanyaspor, bu sezon futbolseverlere her türden gol izletmeyi başardı. Kadrodaki oyuncuların çok yönlülüğü nedeniyle farklı hücum varyasyonları sergileyebilen turuncu-yeşilli ekip, özellikle kafa golü konusunda birçok takımı geride bıraktı. Alanyaspor'da bu sezon atılan 49 golün 12'si kafa vuruşlarından geldi. Ligin en fazla kafa golü atan ikinci takımı konumunda bulunan Alanyaspor, bu alanda Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 13 kafa golü atan Trabzonspor'un ardından ikinci sırada yer alıyor.


Çeşitli golleriyle dikkat çekti


Alanyaspor, gol çeşitliliği açısından dikkat çekiyor. Turuncu- yeşilli ekip, 25 golü sağ ayakla, 12 golü de sol ayakla buldu. 1 penaltı kaçıran Alanya ekibi, attığı 49 golün 45'ini ceza sahası içinden 4'nü ise ceza sahası dışından buldu. Takımın bu yıl tek eksiği ise serbest vuruştan direkt gol. Takım bu yıl serbest vuruştan gol sevinci yaşamadı.


Oyun disiplininden kopmuyor


Alanyaspor ile ilgili en ilginç istatistik ise maçlardaki gollerin dakika verileri oldu. Alanyaspor oynadığı 29 maçta attığı 49 golün 20'sini maçların ilk yarısında bulurken 20'sini ise ikinci yarıda kaydetti. 9 gol ise ilk yarı ve ikinci yarıların uzatma dakikalarında geldi. Alanyaspor'un oyun disiplininden kopmayan yapısı bu verilerle de ortaya çıkmış oldu. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor kafayı çalıştırdı! - Son Dakika Spor
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