Alanyaspor, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mustafa Pektemek'in lisansını çıkardı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mustafa Pektemek'in lisansını çıkardı. - Son Dakika Spor

Alanyaspor, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mustafa Pektemek'in lisansını çıkardı.

6 saat önce

Alanyaspor, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mustafa Pektemek'in lisansını çıkardı.

Alanyaspor, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mustafa Pektemek'in lisansını çıkardı., System.String[]

Alanyaspor, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mustafa Pektemek'in lisansını çıkardı. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:46 Kaynak: İHA
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