Son Dakika Haberleri: Alanyaspor, Kazım Yakmaz'la Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Alanyaspor, Kazım Yakmaz'la Profesyonel Sözleşme İmzaladı

18 dakika önce

Alanyaspor, U21 Takımı'nda forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kazım Yakmaz ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Alanyaspor, Kazım Yakmaz'la Profesyonel Sözleşme İmzaladı, System.String[]
Alanyaspor, U21 Takımı'nda forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kazım Yakmaz ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Bursa Arabayatağıspor'dan 2015 yılında Alanyaspor'a transfer olan ve U17, U19, U21 takımlarında forma giyen Kazım Yakmaz, Akdeniz temsilcisiyle profesyonel sözleşme imzaladı. 10 numara pozisyonunda oynayan ve 2000 doğumlu olan oyuncu, Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

19 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor formasıyla oynadığı kategorilerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:07 Kaynak: İHA

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