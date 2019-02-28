Alanyaspor, Kazım Yakmaz'la Profesyonel Sözleşme İmzaladı
18 dakika önce
Alanyaspor, U21 Takımı'nda forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kazım Yakmaz ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Alanyaspor
, U21 Takımı'nda forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kazım Yakmaz ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Bursa
Arabayatağıspor'dan 2015 yılında Alanyaspor'a transfer olan ve U17, U19, U21 takımlarında forma giyen Kazım Yakmaz, Akdeniz
temsilcisiyle profesyonel sözleşme imzaladı. 10 numara pozisyonunda oynayan ve 2000 doğumlu olan oyuncu, Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
19 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor formasıyla oynadığı kategorilerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:07 Kaynak: İHA
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