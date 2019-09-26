Son Dakika Haberleri: Alanyaspor, Kitap Günleri Fuarı'na katıldı
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Alanyaspor, Kitap Günleri Fuarı'na katıldı

40 dakika önce

Alanyaspor yönetim, teknik ekip ve futbolcular, Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 2'nci Alanya Kitap Günleri adlı fuarı ziyaret etti.

Alanyaspor, Kitap Günleri Fuarı'na katıldı, System.String[]

Alanyaspor yönetim, teknik ekip ve futbolcular, Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 2'nci Alanya Kitap Günleri adlı fuarı ziyaret etti.


Alanya Kitap Günleri adlı fuara Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun yanı sıra yönetim, teknik ekip ile futbolcular Haydar Yılmaz, Efecan Karaca, Ceyhun Gülselam ve Musa Çağıran katıldı. Alanya Kültür Merkezi'nde 20 Eylül'de başlayan fuarda stantları gezen yönetim, teknik ekip ve futbolcular, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de katıldığı ziyarette yönetim, teknik ekip ve futbolcular, Alanya Belediye Tiyatrosu'nun provasını da ziyaret ederek Alanya Kültür Merkezi Müdürü Hüseyin Çinal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Alanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:05 Kaynak: İHA
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