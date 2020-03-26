Alanyaspor ligde de istatistiklerde de başarılı - Son Dakika
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Alanyaspor ligde de istatistiklerde de başarılı

6 saat önce

SÜPER Lig'de iyi bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor, geride kalan 26 haftada, 5 maçlık galibiyet serisi yakalama başarısı gösterirken, sadece 3 maç üst üste mağlubiyet aldı.

Alanyaspor ligde de istatistiklerde de başarılı, System.String[]

SÜPER Lig'de iyi bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor, geride kalan 26 haftada, 5 maçlık galibiyet serisi yakalama başarısı gösterirken, sadece 3 maç üst üste mağlubiyet aldı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda başarılı bir grafik çizen Aytemiz Alanyaspor Kulübü, istatistiklerde de üst sıralarda yer aldı. Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e de ara verilirken, Alanyaspor'un 26'ncı haftaya kadar göstermiş olduğu performans birçok otoriteden de tam not aldı.

İSTATİSTİKLER SONUÇLARA YANSIMADI

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in geride kalan 26 haftasında 44 golle en fazla gol atan 5'inci, 19 averajla en iyi averaja sahip 4'üncü ve 25 golle kalesinde en az gol yiyen 2'nci takım oldu.

Geride kalan 26 haftada Alanyaspor'un en fazla topla oynama oranı yakaladığı maç, yüzde 62,3 ile 6'ncı haftada iç sahada oynadığı ve 1-1 berabere tamamlanan Demir Grup Sivasspor maçı oldu.

En fazla isabetli pas yaptığı mücadele ise yüzde 85,8'lik oranla 18'nci haftada Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynadığı ve 5-1 galip geldiği Hes Kablo Kayserispor mücadelesi oldu.

Alanyaspor'un en fazla korner atışıysa 14'üncü haftada Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile oynadığı maçta gerçekleşti. Turuncu yeşilli takım bu maçta 13 korner kullandı.

EN ÇOK ŞUT VE ORTAYI AYNI MAÇTA YAPTI

Turuncu yeşillilerin, kanat organizasyonlarını daha fazla tercih ettiği ve en fazla orta yaptığı mücadele ilk devrenin son haftasında iç sahada oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşması oldu. Alanyaspor bu maçta toplam 46 orta yaptı. Ayrıca Alanyaspor, rakip kaleye en fazla şutu da yine 17'nci haftada 24 şutla İttifak Holding Konyaspor'a karşı oynadığı maçta attı. Akdeniz temsilcisi, bu maçta rakibini 2-1 mağlup etti.

EN FARKLI GALİBİYETİ, MAĞLUBİYETİNİ 2'YE KATLADI

Süper Lig'e başarılı bir giriş yapan Aytemiz Alanyaspor, ilk altı hafta yenilgi yüzü görmezken ilk mağlubiyeti 7'nci haftada Beşiktaş deplasmanında aldı. Hakem kararlarının damga vurduğu mücadele uzun süre tartışıldı. Alanyaspor'un bu maçta aldığı 2-0'lık mağlubiyet kendisinin bu sezon en farklı skorla aldığı (2-0) yenilgi oldu. Beşiktaş maçı dışında Alanyaspor hiçbir maçını 2 farklı skorla kaybetmedi. Öte yandan turuncu yeşilli takım, en farklı galibiyetini 13'üncü haftada iç sahada oynadığı 5-0'lık Ankaragücü maçında elde etti.

İLK KEZ 3 MAÇ ÜST ÜSTE YENİLDİ

Alanyaspor, bu sezon 22, 23 ve 24'üncü haftalarda oynanan Gençlerbirliği, Sivasspor (deplasman) ve Beşiktaş'a peş peşe yenilerek ilk kez üst üste 3 maç mağlup oldu. Ayrıca Alanyaspor 26 haftalık periyotta her iki devrede de sadece Beşiktaş'tan puan alamadı.


Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:58 Kaynak: DHA

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