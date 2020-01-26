Alanyaspor, Malatya maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı

AYTEMİZ Alanyaspor, 2 Şubat'ta sahasında oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı. Aytemiz Alanyaspor, 2 Şubat'ta sahasında oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının tüm bilet gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 20'nci haftasında, 2 Şubat Pazar günü sahamızda BTC Türk Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız karşılaşmanın bilet gelirlerini, depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlayacağız. Geçmiş olsun Elazığ & Malatya" ifadelerine yer verildi.

- Antalya