Alanyaspor, Malatya maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor, Malatya maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı - Son Dakika Spor

Alanyaspor, Malatya maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı

10 dakika önce

AYTEMİZ Alanyaspor, 2 Şubat'ta sahasında oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı.

Alanyaspor, Malatya maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı, System.String[]

AYTEMİZ Alanyaspor, 2 Şubat'ta sahasında oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı. Aytemiz Alanyaspor, 2 Şubat'ta sahasında oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının tüm bilet gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 20'nci haftasında, 2 Şubat Pazar günü sahamızda BTC Türk Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız karşılaşmanın bilet gelirlerini, depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlayacağız. Geçmiş olsun Elazığ & Malatya" ifadelerine yer verildi.


- Antalya
Batı Çalışma Grubu, Aytemiz Alanyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:43 Kaynak: DHA
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