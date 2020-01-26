Alanyaspor, Malatyaspor maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışlayacak - Son Dakika

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Alanyaspor, Malatyaspor maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışlayacak
15 dakika önce
Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle kulüpler tribün gelirlerini bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştırırken son olarak Aytemiz Alanyaspor'da 2 Şubat'ta sahasında oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının tüm bilet gelirlerini depremzede vatandaşlara bağışlayacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:39 Kaynak: İHA
Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle kulüpler tribün gelirlerini bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştırırken son olarak Aytemiz Alanyaspor'da 2 Şubat'ta sahasında oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının tüm bilet gelirlerini depremzede vatandaşlara bağışlayacağını açıkladı.
Süper Lig'in 20'nci haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında BTC Türk Yeni Malatyaspor ile oynayacak olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmanın bilet gelirlerini, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara bağışlayacak. Alanyaspor'un bu kararının ardından sosyal medyada çok sayıda vatandaş Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na tebrik mesajları atarak karara destek verdiklerini söylediler. - ANTALYA
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