Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi - Son Dakika

Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi

Akdeniz temsilcisi Alanyaspor, Süper Lig'de namağlup olarak milli takım arasına girdi.

Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi, System.String[]

Akdeniz temsilcisi Alanyaspor, Süper Lig'de namağlup olarak milli takım arasına girdi. 4 maçta 10 puanla lider olan turuncu-yeşilli ekip, milli aradan sonra 4'üncü sıradaki Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

Süper Lig 4. hafta maçları tamamlanmasının ardından tüm rakiplerin karşılaşmasının ardından oynadığı 4 maçta 10 puan Aytemiz Alanyaspor ligde liderlik koltuğuna oturdu. Turuncu-yeşilli ekip, lige deplasmanda Sivasspor karşılaşmasıyla başladı. Alanyaspor bu maçta Davidson ve Cauker'in attığı gollerle 2-0 sahadan galip ayrıldı. İkinci hafta ise evinde Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İlk iki hafta oynadığı futbolla göz dolduran Akdeniz ekibi 3. haftada ise deplasmanda Rizespor ile berabere kaldı. Dün sahasında ağırladığı Hatayspor'u 6-0'lik farklı skorla Süper Lig'de lider konumuna geldi.

Rakiplerin filelerini 11 kez havalandırdı

Oynanan 4 maçta Alanyaspor'un sol kanat oyuncusu Davidson fileleri 4 kez havalandırırken, forvet Adam Bareiro 3, forvet Mustafa Pektemek 1, orta saha oyuncusu Bakasetas 1, stoper Cauker 1 ve sol bek Moubandje 1 kez topu rakiplerinin ağlarına gönderdi.

Çağtaş Atan'ın öğrencileri 2 haftalık milli aranın ardından deplasmanda 4. sırada yer alan Galatasaray ile karşılaşacak. - ANTALYA

Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi
Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi
Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi
Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi
Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi
Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi
Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi
Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi
Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi
Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Akdeniz, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı
PKK'dan kaçan genç kızın anlattıkları tüyler ürpertti: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kızın anlattıkları tüyler ürpertti: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak         
16:33
Maske denetimine yakalanan şahsın başka suçtan arandığı ortaya çıktı Maske denetimine yakalanan şahsın başka suçtan arandığı ortaya çıktı         
16:20
Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor         
15:38
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin         
14:13
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı         
11:40
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim         
11:00
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım         
09:22
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 17:23:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanyaspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei