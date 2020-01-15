Alanyaspor, Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş'la sözleşme imzaladı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu ara transfer döneminde Mustafa Pektemek ve Emirhan Altıntaş ile anlaşan Aytemiz Alanyaspor, iki futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş için imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, devre arasına girdikleri dönemde iki transfer yapacaklarını söylediklerini ve bugün de bunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tercihlerini Türk oyunculardan yana kullandıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Zaten yabancı oyuncuya ihtiyacımız da yok. Mevcut kadromuz zaten yeterli ama tabii takımımıza takviye için belirlediğimiz bölgelere hem orta sahaya hem santrfor mevkisine transfer gerçekleştirdik. Ben Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa'da forma giyen Mustafa'nın takıma katkı sağlayacağını ve yeniden Alanya'da iş yapabileceğine inanıyorum, güveniyorum. Emircan da bildiğiniz gibi Ümraniyespor'da çıkış yapan son yıllarda herkesin takdirini kazanan bir kardeşimiz. Emircan'ı da burada amaçladığı hedefe ulaşması, daha da yukarılara çıkabilmesi için kadromuza kattık." şeklinde konuştu.

"Oyuncularımıza teklif gelmedi"

Çavuşoğlu, bir gazetecinin "Takıma yeni katılanlar olacak mı?" sorusu üzerine, devre arası kampına katılmayan kaleci Haydar Yılmaz ve İsmail Ünal'ın yerine transfer yapmayacaklarını bildirdi.

Altyapıdan kalecilerinin olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Kaleciyle alakalı bir sıkıntımız yok. Transferin bitişine daha var. Hocamızla da konuştuktan sonra o konuyla ilgili de bir düşünce oluşabilir. Kulübümüze uygun bir kaleci olursa düşünebiliriz ama şu an için düşünmüyoruz. Şu anda başka mevkilere de transfer yapmayı düşünmüyoruz. Ancak transferin son gününe kadar neler olur bilemiyorum." diye konuştu.

Çavuşoğlu takımda bu saatten sonra ayrılık olmayacağını kaydederek, "Artık maç haftasına girdik. Bu saate kadar zaten oyuncularımıza teklif gelmedi. Bu saatten sonra gelse de bizim için geçerli olmaz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Pektemek: "Çok mutluyum"



Mustafa Pektemek ise Alanyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Alanyaspor'un ilk yarı iyi grafik çizdiğini kaydeden Mustafa, "İnşallah Emircan ile ikinci yarıda takıma katkı sağlarız. Biz de takımı daha yukarılara çıkarırız." diye konuştu.

Emircan Altıntaş da transferin ilk gününden bitişine kadar Alanyaspor'un kendisine hep içten ve samimi yaklaştığını belirtti. Alanyaspor'a katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Emircan, "Alanyaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Geldiğimden beri sıcak bir aile ortamı var. Bu benim işimi daha kolaylaştıracak. İnşallah ben de takımın hedefleri doğrultusunda çok çalışıp katkı sağlamak istiyorum. Burada da tekrar herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Emircan, "hedefinin ne olduğu" sorusuna, "Alanyaspor'da ilk Süper Lig deneyimim olacak. Çok çalışıp Alanyaspor'dan Avrupa'ya Merih (Demiral) gibi transfer olmak istiyorum. Böylece hem Alanyaspor'u hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyorum." cevabını verdi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa'da forma giyen Mustafa Pektemek'le 1,5 yıl, Ümraniyespor'dan gelen Emircan Altıntaş'la da 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.