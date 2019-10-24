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Alanyaspor öğrencilerle buluştu

1 saat önce

- Alanyaspor öğrencilerle buluştuANTALYA - Aytemiz Alanyasporlu futbolcular "Alanyasporum Okulumda Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

- Alanya spor öğrencilerle buluştu

ANTALYA - Aytemiz Alanyasporlu futbolcular "Alanyasporum Okulumda Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

'Alanyasporum Okulumda' projesinin 20'nci durağı Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu oldu. Etkinliğe Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Genel Müdür Muhammed Ak, futbolcular Haydar Yılmaz, Emmanouil Siopis, Anastasios Bakasetas ve Umut Güneş katıldı. Etkinlik, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Fevzi Yetkin'in konuşmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye çıkan Proje Yürütücüsü Yusuf Yılmaz, projenin 20'ncisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlk kez bir Süper Lig takımı ayağınıza kadar geldi. Amacımız bu yaşta sizlere bilinçli taraftar olmayı ve Alanyasporluluğu aşılamak" dedi.

Proje Yöneticisi olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de bu projeyi uzun soluklu hale getirerek geleceğe taşımak istediklerini söyledi.

"Yaşadığınız şehrin takımı lider olarak burada"

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "Amacımız sizleri şehrimizin takımının taraftarı yapmak. Maçlara sizleri bekliyoruz. Gönlünüzde belki başka takımlar vardır ama o takımlar sizin ayağınıza gelmez. Yaşadığınız şehrin takımı lider olarak burada ve bunun kıymetini bilelim" diye konuştu.

"Takım olarak sezona iyi başladık"

Teknik Direktör Erol Bulut da, "Sadece futbolda değil, diğer spor dallarından da sporcu çıkmasını istiyoruz. Takım olarak sezona iyi başladık. İyi bir aileyiz. Umarım böyle devam eder" şeklinde konuştu.

Etkinliğin anısına Hasan Çavuşoğlu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Fevzi Yetkin'e plaket ve forma taktim etti. Etkinlik sonunda turuncu-yeşilli futbolcular öğrencilere imza dağıtarak fotoğraf çektirdi.

Alanyaspor öğrencilerle buluştu

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Fatih Sultan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:46 Kaynak: İHA
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