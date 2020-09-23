Alanyaspor, Rosenborg maçına hazır

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Maçın oynanacağı Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Aytemiz Alanyaspor , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Norveç 'in Rosenborg takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu