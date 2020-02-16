Alanyaspor şampiyon gibi karşılandı - Son Dakika
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Alanyaspor şampiyon gibi karşılandı

7 saat önce

Alanyaspor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi takım otobüsüyle stadyuma geldiği sırada binlerce turuncu-yeşilli taraftar meşaleler yakarak takımlarına destek oldu.

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Alanyaspor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi takım otobüsüyle stadyuma geldiği sırada binlerce turuncu-yeşilli taraftar meşaleler yakarak takımlarına destek oldu.


Alanyaspor Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Bahçeşehir Okulları Stadyumu çevresinde Akdeniz temsilcisini turuncu-yeşilli taraftarlar meşalelerle karşıladı. Yaklaşık 3 bin taraftar, tezahüratlar eşliğinde bin meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu. Alanyaspor takım otobüsü, 1 kilometrelik alanda yoğun sevgi gösterileri altında maçın oynanacağı stadyuma giriş yaptı. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:41 Kaynak: İHA
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