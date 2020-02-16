Alanyaspor şampiyon gibi karşılandı

Alanyaspor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi takım otobüsüyle stadyuma geldiği sırada binlerce turuncu-yeşilli taraftar meşaleler yakarak takımlarına destek oldu.



Alanyaspor Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Bahçeşehir Okulları Stadyumu çevresinde Akdeniz temsilcisini turuncu-yeşilli taraftarlar meşalelerle karşıladı. Yaklaşık 3 bin taraftar, tezahüratlar eşliğinde bin meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu. Alanyaspor takım otobüsü, 1 kilometrelik alanda yoğun sevgi gösterileri altında maçın oynanacağı stadyuma giriş yaptı. - ANTALYA