Alanyaspor sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor

İzinli futbolcuların katılmadığı akşam antrenmanında oyuncular, koşu ve ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

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