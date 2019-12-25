Alanyaspor sezonun ilk yarısını 29 puanla kapatmayı hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor sezonun ilk yarısını 29 puanla kapatmayı hedefliyor - Son Dakika Spor

Alanyaspor sezonun ilk yarısını 29 puanla kapatmayı hedefliyor

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, hafta sonu karşılaşacakları İttifak Holding Konyaspor maçını kazanarak ligin ilk yarısını 29 puanla tamamlamak istediklerini söyledi.

Alanyaspor sezonun ilk yarısını 29 puanla kapatmayı hedefliyor, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, hafta sonu karşılaşacakları İttifak Holding Konyaspor maçını kazanarak ligin ilk yarısını 29 puanla tamamlamak istediklerini söyledi.

Bulut, idman öncesi Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, ligin 16. haftasına kadar 26 puan topladıklarını bildirdi.

Bunun kendileri için sevindirici bir durum olduğuna değinen Bulut, "Lige çıktığından beri ilk yarıyı hep 18 puanda tamamlayan bir Alanyaspor vardı. Şimdi 26 puanımız var ve ilk yarının son maçında oynayacağımız Konyaspor maçıyla 29 puanda tamamlarız." dedi.


Sezon başından beri baskılı, hücumcu ve üstün oynayan bir Alanyaspor gördüklerini anlatan Bulut, bazı maçlarda hücum anlamında sıkıntılarının olduğunu bildirdi.

Değerlendiremedikleri pozisyonlar neticesinde berabere veya mağlup olduklarını aktaran Bulut, şöyle konuştu:

"Ama her zaman üstün oynayan bir Alanyaspor vardı. Zaman zaman bazı maçlarda atamadığımız goller oldu. Genel anlamda ilk yarıdan memnunum. İnşallah Konyaspor maçını kazanarak 29 puana ulaşarak istediğimizi almış olacağız. Cisse'nin belinden bir sakatlığı var. İki haftadır sadece tek idmanla kadroya aldık. Sonra oyuna girdi golünü de attı. Yacine de Antalyaspor maçında sakatlandı. Yanımıza alamadık ama elimizdeki diğer oyuncuları değerlendirmeye çalıştık. Junior Fernandes forvet hattında oynadı, bir asisti oldu. Zaman zaman iyi pozisyonlara da girdi. Diğer futbolcularımızla da yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Djalma olsun, Efecan'ın asisti olsun, diğerleri golü attı."

İşin sevindirici tarafının Welinton'un iki gol atmış olması olduğunu belirten Bulut, "Sadece 2-3 futbolcunun üzerinde durduğunuz, onların da performansı biraz düşük olduğu, şanslarını iyi değerlendiremedikleri zaman maç kazanamıyorsunuz. O arada başka bir futbolcu öne çıkıp, duran topla maç kazanmanız gerebilir. O yüzden dağılım 6-7 futbolcu üzerinde olduğu zaman daha iyi olabiliyor." diye konuştu.

"Hafta sonu ciddi ve tehlikeli bir rakiple oynayacağız"

Ligin ilk yarısının son haftasında yapacakları İttifak Holding Konyaspor maçının zor geçeceğini düşündüğünü aktaran Bulut, lige iyi başlayamayan rakiplerinde haftalardır bu durumun devam ettiğini söyledi.

Rakiplerinden çok kendileriyle ilgilenmeleri gerektiğini vurgulayan Bulut, "Konyaspor, ne kadar gidişatı iyi olmasa da hafta sonu ciddi ve tehlikeli bir rakiple oynayacağız. O yüzden de işimizi ciddi alıp, hafta sonuna iyi hazırlanıp, 3 puan çıkararak 29 puanla ilk yarıyı kapatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alanyaspor'da Konya mesaisi


Süper Lig'in 17. haftasında Pazar günü saat 16.30'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan turuncu-yeşilli takım, hazırlıklarına başladı. Salih Uçan ve Djalma Campos, takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Yacine Bammou idmana katılmadı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda 2 grup halinde maç yapılarak tamamlandı.

Öte yandan idman öncesi orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam'ın 32. yaş günü pasta kesilerek kutlandı.

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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