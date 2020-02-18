Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.


Aytemiz Alanyaspor, 21 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci kısmında oyuncular taktik çalışma ve dar alanda çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.


Antrenmana hafif sakatlığı bulunan Salih Uçan katılmazken, Juanfran ise takımdan ayrı çalıştı.


Aytemiz Alanyspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:42 Kaynak: İHA
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