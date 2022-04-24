Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

24.04.2022 17:34
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34. haftasında konuk olacağı Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34. haftasında konuk olacağı Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34. haftasında Alanyaspor, Sivasspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde bu sabah tesislerde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı.

25 Nisan 20.30'da Sivas Yeni 4 Eylül stadında oynanacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

(İHA)

Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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