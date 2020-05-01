Alanyaspor taraftar gruplarından "Josef Sural'ı unutmadık" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor taraftar gruplarından 'Josef Sural'ı unutmadık' mesajı - Son Dakika Spor

Alanyaspor taraftar gruplarından "Josef Sural'ı unutmadık" mesajı

6 saat önce

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un taraftar grubu liderleri, trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcuları Josef Sural'ın ölümünün birinci yılında, verdikleri "unutmadık" mesajıyla Çek oyuncuyu özlemle andı.

Alanyaspor taraftar gruplarından

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un taraftar grubu liderleri, trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcuları Josef Sural'ın ölümünün birinci yılında, verdikleri "unutmadık" mesajıyla Çek oyuncuyu özlemle andı.

Alanyaspor taraftar grupları, Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 6 arkadaşıyla kiraladığı aracın Alanya girişinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural'ı ölümünün birinci yılında özlemle andı.

Planladıkları anma törenini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremeyen taraftar grupları, acılarını hala ilk günkü gibi yüreklerinde yaşıyor.

Güney: "Futbolcular başta olmak üzere herkes çok etkilendi"

Yörükler Taraftar Grubu'nun lideri Hilmi Güney, AA muhabirine, geçen yıl futbolcularının ölümüyle hüzne boğulduklarını söyledi.

Sural'ın anısını her zaman yaşatacaklarını aktaran Güney, "Sural unutulmadı ve unutulmayacak. Sural'ın ölümünden futbolcular başta olmak üzere herkes çok etkilendi. Ölümüyle yüreğimiz yandı." diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesiyle bir boşluğa düştüklerini kaydeden Güney, statların eski coşkulu ortamına döneceği günleri özlemle beklediklerini dile getirdi.

Güney, liglerin kaldığı yerden oynanması taraftarı olduklarını belirtti.

Aslan: "Sural yaşıyor, anısı yaşatılıyor"


Şimşekler Taraftar Grubu'nun lideri Fatih Aslan, Sural'ın anma gününde salgın nedeniyle bir şey yapamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

Bu konuda ellerinden bir şey gelmediğini aktaran Aslan, "Geçen yıl Sural adına halkımıza güzel bir park kazandırıldı. Sural yaşıyor, anısı yaşatılıyor. Bunu yaşatan yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Josef Sural ölmedi. Her zaman kalbimizde yaşayacak ve yaşatılacaktır." ifadelerini kullandı.

Jacobsen: "Gerçekten sempatik biriydi"


Alanyaspor Uluslararası Taraftar Grubu'nun lideri Norveç uyruklu Katrine Jacobsen, Josef Sural'ın hayatını kaybetmesinin üstünden bir yıl geçmesine rağmen acılarının hala taze olduğunu söyledi.

Sural'ın her zaman samimi biri olduğunu belirten Jacobsen, şunları kaydetti:

"Gerçekten sempatik biriydi. Ölümü bizi gerçekten çok üzdü. O kazada kendimizi biraz da olsa 'Daha kötüsü de olabilirdi' diyerek teselli ediyoruz. Çünkü orada altı oyuncu daha vardı. Şimdi o futbolcular takımda oynuyor. Kazanın olduğu gün biz de Kayseri'deydik. Onlar takımdan ayrı, erken gitmişlerdi. Biz de kazayı sabah öğrendiğimizde şoke olduk."

Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını izlemeyi özlediğini vurgulayan Jacobsen, önce insan sağlığının geldiğini, salgının bir an önce etkisini yitirmesini beklediklerini dile getirdi.

Kaza

Süper Lig'de geride kalan sezon 28 Nisan'da Kayseri'de oynanan ve 1-1 biten Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından kiraladıkları özel bir minibüsle Alanya'ya dönmek üzere yola çıkan Alanyasporlu bazı futbolcuların bulunduğu minibüs, ilçe girişindeki Dinek mevkisinde su kanalına devrilmişti. Kazada, Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural hayatını kaybetmiş, 6 oyuncu da yaralanmıştı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 11:54 Kaynak: AA

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