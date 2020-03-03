Alanyaspor, tarihinde ilk kez yarı final maçına çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor, tarihinde ilk kez yarı final maçına çıkacak - Son Dakika Spor

Alanyaspor, tarihinde ilk kez yarı final maçına çıkacak

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez yarı final maçına Antalyaspor deplasmanında çıkacak olan Alanyapor, ilk maçtan avantajlı bir skor ile dönmeyi hedefliyor.

Alanyaspor, tarihinde ilk kez yarı final maçına çıkacak, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez yarı final maçına Antalyaspor deplasmanında çıkacak olan Alanyapor, ilk maçtan avantajlı bir skor ile dönmeyi hedefliyor.


Ligde başarılı bir performans gösteren Aytemiz Alanyaspor'da Erol Bulut'un öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçından avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Bugüne kadar kupayı müzesine götüremeyen Alanyaspor, tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Alanyaspor'un bundan önceki en büyük başarısı ise Türkiye Kupası'nda 1992-1993 sezonunda Son 16 Turu'na adını yazdırmasıydı.


Campos forma giyemeyecek


Turuncu-yeşilliler tarihinde ilk kez yükseldiği yarı finalde, final hesapları yapıyor. Ligdeki başarılı performansını kupada da sürdüren Alanyaspor'da, sakatlığı devam eden Djalma Campos, bu maçta görev alamayacak. Antalya Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. 4. Tur'da İnegölspor'u kupanın dışına iten Alanyaspor, 5. Tur'da Adanaspor'u, Son 16 Turu'nda Kasımpaşa'yı eledi. Turuncu-yeşilli ekip, çeyrek finalde ise Galatasaray'ı saf dışı bırakmıştı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü Alanya'da oynanacak. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:23 Kaynak: İHA
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