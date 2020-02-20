Alanyaspor taşıyan uçak sis nedeniyle Sivas'a inemedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor taşıyan uçak sis nedeniyle Sivas'a inemedi - Son Dakika Spor

Alanyaspor taşıyan uçak sis nedeniyle Sivas'a inemedi

6 saat önce

Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında Sivasspor ile yarın karşı karşıya gelecek Alanyaspor'un kafilesini taşıyan uçak, sis nedeniyle Sivas'a inemedi.

Alanyaspor taşıyan uçak sis nedeniyle Sivas'a inemedi, System.String[]

Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında Sivasspor ile yarın karşı karşıya gelecek Alanyaspor'un kafilesini taşıyan uçak, sis nedeniyle Sivas'a inemedi.


Sivasspor ile yarın karşı karşıya gelecek Alanyaspor'un kafilesini taşıyan uçak, sis nedeniyle Sivas'a iniş yapamazken, uçak Kayseri Havalimanı'na yönlendirdi. Alanya kafilesi Sivas'a kara yolu ile gelecek.


Diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor'un uçağı da hava şartlarından dolayı Sivas'a inememiş ve kafile Kayseri'ye inmişti. - SİVAS

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:19 Kaynak: İHA
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