Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı

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Galatasaray ile Alanya karşılaşmasında futbolcular arasında olduğu gibi kulübeler arasında da sürtüşmeler yaşandı. Özellikle maçın ikinci yarısı bir hayli gergin geçti.

YARDIMCISI TUTTU

Alanya'nın hocası Bülent Korkmaz, rakip kulübeden Necati Ateş'e sert tepki gösterdi. Sporarena'nın haberine göre; rakip kulübeye doğru hareketlenirken yardımcıları sakinleştirdi. Korkmaz, Necati Ateş'i 4. hakem Kutluhan Bilgiç'e şikayet etti.

ESKİ DOSTLAR

Bülent Korkmaz ve Necati Ateş, 2004 ve 2005'te Galatasaray'da takım arkadaşıydı. Arkadaşlıkları eski yıllara dayanan bu ikilinin yaşadığı gerilim dikkat çekti.