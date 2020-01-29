Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, taraftarları Yeni Malatyaspor maçına davet etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, taraftarları Yeni Malatyaspor maçına davet etti - Son Dakika Spor

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, taraftarları Yeni Malatyaspor maçına davet etti

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, taraftarları tribün gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı bildirilen BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına davet etti.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, taraftarları tribün gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı bildirilen BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına davet etti.

Bulut, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, kısa bir izinden sonra kamp dönemini Antalya'da geçirdiklerini hatırlattı.

Ligin ilk yarısını galibiyetle kapattıklarını, ikinci yarıya da iyi başladıklarını vurgulayan Bulut, kupada da tur atlayarak moral yükselttiklerini dile getirdi.

Bu başarının devamını getirmek istediklerini anlatan Bulut, "Ara transferde çok transfer yapmak yerine eksik bölgelerimize 3 oyuncu aldık. Bunlar da yerli oyuncular oldu. Böylelikle transfer sürecini kapattık. Biz sezon sonuna kadar tüm maçlarda galip gelmek isteriz ancak futbolda öncelikle istemek ve iyi çalışmak, ardından iyi uygulamak gerekiyor. Yeni Malatyaspor maçından da galibiyetle ayrılarak yolumuza iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Taraftara seslenen Bulut, "Taraftarlarımız inşallah bu maçta stadın tamamını doldurur. Sonuçta bilet hasılatı hayırlı bir iş için bağışlanacak. Stadın tamamının dolmasını istiyoruz. Biz de teknik heyet ve futbolcu grubu olarak, depremden zarar gören vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Akdeniz ekibi, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, taraftarları Yeni Malatyaspor maçına davet etti

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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