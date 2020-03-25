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Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tip koronavirüs bulgusuna rastlanan Fenerbahçe Futbol A takımı oyuncusu ve sağlık heyeti çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:18 Kaynak: AA
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