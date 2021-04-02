Alanyaspor Tesisleri'nin tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Alanyaspor Tesisleri'nin tanıtım toplantısı yapıldı

02.04.2021 18:11
Alanyaspor Tesisleri'nin tanıtım toplantısı yapıldı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Alanyaspor Tesisleri'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Alanyaspor Tesisleri'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Alanyaspor için yaklaşık 75 milyon liralık bedelle yapımına başlanan tesisin tanıtım toplantısı Mahmutlar Mahallesi'ndeki inşaat alanında gerçekleşti.

Toplantıya Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, diğer protokol üyeleri ile kurum temsilcileri katıldı.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi veren müteahhit firmanın genel müdürü Caber Nacar, 123 bin metrekarelik alana Alanyaspor'un, antrenman, konaklama ve kamp ihtiyacını karşılamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa standartlarında bir tesisin projelendirildiğini belirtti.

İhale edilen projenin yapımına devam ettiklerini anlatan Nacar, projeyi şehre ve takıma kazandırmaktan onur duyacaklarını kaydetti.

"Amacımız tesisin bir an önce bitirilip Alanyasporumuza kazandırılması"

Kulüp Başkanı Çavuşoğlu ise iki yıl önce temelleri atılan projenin, salgın süreci nedeniyle durakladığını bildirdi.

Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanının da ciddi bir rahatsızlık geçirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Amacımız tesisin bir an önce bitirilip Alanyasporumuza kazandırılması. İmkanlar ölçüsünde tesisin bir yıl içinde bitirilmesi öngörülüyor." dedi.

Tesisin yanında geçmesi planlanan çevreyolu projesinin yapımına başlanmasıyla, ulaşımın tesislere daha kolay olacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Şehrimizde iki profesyonel takımı var. Hazırlık, lig maçları yapılacak. İnşallah Alanyasporumuza hayırlı uğurlu olur. " ifadesini kullandı.

Kaymakam Fatih Ürkmezer ise Alanyaspor'un, ilçeyi çok iyi temsil etiğini bildirdi.

Öte yandan inşaat alanını protokol ile gezen Çavuşoğlu, daha sonra kepçeye binerek hafriyat çalışmasına katkıda bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Fatih Ürkmezer, Hisarcık, İnşaat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor Tesisleri'nin tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor


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