Alanyaspor Testten Geçti
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor
, 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti.
Devre arası kampını Golcity Otel Spor Tesisleri'nde sürdüren Aytemiz Alanyaspor, bu sabah fitness salonunda yapılan kuvvet antrenmanında 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti. Bravomed firmasının direktörü Mehmet Seçkin ve Çınar
Kaynak tarafından turuncu-yeşilli futbolcular kas gücü değerlerini tespit etmek amacıyla yapılan testlerin ardından antrenör gözetiminde kuvvet çalışmaları yaptı. Alanyaspor, çalışmalarını bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:17 Kaynak: İHA
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