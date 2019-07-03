Son Dakika Haberleri: Alanyaspor testten geçti
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Alanyaspor testten geçti

1 saat önce

Alanyasporlu futbolcular yeni sezon öncesi, sakatlık riskini önlemek ve antrenman programlarının belirlenmesi için birtakım testlerden geçti.

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Alanyasporlu futbolcular yeni sezon öncesi, sakatlık riskini önlemek ve antrenman programlarının belirlenmesi için birtakım testlerden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına start veren Alanyasporlu futbolcular bugün sakatlık riskini önlemek ve kas gruplarına göre uygun antrenman programının belirlenmesi amacıyla bazı testlerden geçti. Futbolcular, sabah teknik heyet ve sağlık ekibinin gözetiminde fitness salonunda analiz ve kuvvet testlerine tabi tutuldu. Gruplar halinde yapılan testler yaklaşık 3 saat sürdü. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:18 Kaynak: İHA
Spor
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