Son Dakika Haberleri: Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.


Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas çalışması ve ardından gerçekleşen çift kale maçla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Lokman Gör, Juanfran ve Musa Çağıran, antrenmana katılmadı.


Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:12 
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