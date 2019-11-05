Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas çalışması ve ardından gerçekleşen çift kale maçla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Lokman Gör, Juanfran ve Musa Çağıran, antrenmana katılmadı.
Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:12
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