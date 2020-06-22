Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından yöneticiler birbirine girdi! - Son Dakika

Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından yöneticiler birbirine girdi!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor müsabakasının ardından prtokol tribünü karıştı.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor müsabakasının ardından prtokol tribünü karıştı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu tartışma yaşadı. Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı. Bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile tartıştı. Sözlü kavgaya dönen tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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