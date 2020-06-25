Alanyaspor-Trabzonspor maçının PFDK sevkleri belli oldu

Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor – Trabzonspor maçının ardından çıkan olaylar sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler belli oldu.

Aytemiz Alanyspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüp idarecisi Fatih Göçmenoğulları, ve Muhammet Abdulkadir Ak, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Hukuk müşavirliği ayrıca, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 'nu sportmenliğe aykırı hareket, talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Ayrıca bordo-mavili yöneticilerden Ertuğrul Doğan da sportmenliğe aykırı hareketleri, talimatlara aykırı hareketleri ve saldırı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Ayrıca Trabzonsporlu Seyedmajid Hosseini de kural dışı hareketi sebebiyle PFDK'ya sevk edilen diğer bir isim oldu.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şu şekilde:

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 22.06.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü Başkanı HASAN ÇAVUŞOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 22.06.2020 tarihinde Beyaz TV kanalında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 25.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü idarecisi FATİH GÖÇMENOĞULLARI'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü idarecisi MUHAMMET ABDULKADİR AK'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.06.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca ve 22.06.2020 tarihinde Beyaz TV kanalında ve 23.06.2020 tarihinde A Spor kanalında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca 25.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca 25.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi YUSUF HAYIRLIOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca 25.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi EMİN KAHRAMAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca 25.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SEYEDMAJID HOSSEINI'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."