Alanyaspor'u devirip 3 gün izni kaptılar! Sivasspor'da galibiyet sevinci... - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor'u devirip 3 gün izni kaptılar! Sivasspor'da galibiyet sevinci... - Son Dakika Spor

Alanyaspor'u devirip 3 gün izni kaptılar! Sivasspor'da galibiyet sevinci...

6 saat önce

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 23. hafta maçında sahasında Alanyaspor'u; Mert Hakan Yandaş golüyle 1-0 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara üç gün izin verdi.

Alanyaspor'u devirip 3 gün izni kaptılar! Sivasspor'da galibiyet sevinci..., System.String[]

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 23. hafta maçında sahasında Alanyaspor'u; Mert Hakan Yandaş golüyle 1-0 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara üç gün izin verdi.


Kırmızı-beyazlı ekip 25 Şubat Salı günü saat 16.00'da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin 24. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacak.


MKE Ankaragücü ile Sivasspor 1 Mart Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, "BJK-TS" ve "FB-GS" maçlarını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...


Aytemiz Alanyaspor, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:00 
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