Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bir araya gelen turuncu yeşilli kafile, Gazipaşa Havalimanı'ndan Corendon Havayolları'na ait özel uçakla Norveç'e hareket etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Rosenborg takımı ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor , Norveç 'e gitti.

Son Dakika › Spor › Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu için Norveç'e gitti - Son Dakika Spor

Koronavirüsü yenen Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, ilk ziyaretini Göbeklitepe'ye yaptı

Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız

Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı