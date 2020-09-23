Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Norveç ekibi Rosenborg'la karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, bu organizasyonda yer alacak 28. Türk takımı olacak.

Futbolda 1955 yılından itibaren Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenen ve 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını alan organizasyon, 2009'dan itibaren de UEFA Avrupa Ligi olarak gerçekleştiriliyor.

Bu sezon Demir Grup Sivasspor'un doğrudan grup aşamasında yer alacağı organizasyonda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine veda eden Beşiktaş'ın yanı sıra Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray, gruplara kalmak için mücadele edecek.

Alanyaspor, 28. Türk ekibi

Bu ekiplerden Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon ilk defa Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak 28. Türk ekibi olacak Alanyaspor, 3. eleme turunda yarın Norveç'te Rosenborg'a konuk olacak.

Türk takımlarından 567 karşılaşma

Organizasyonda, sezon bazında 24 sezonla Fenerbahçe, maç sayısında ise 120 karşılaşmayla Beşiktaş, en fazla ligde yer alan ekipler oldu.

Türk ekipleri, 567 maça çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde 218 galibiyet, 138 beraberlik ve 211 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 768 gol atan Türk temsilcileri, kalelerinde 774 gol gördü.

En fazla galibiyet Beşiktaş'tan

UEFA Avrupa Ligi'nde 120 maça çıkan Beşiktaş, bu yıl 20. kez yer alacağı organizasyonda Türk ekipleri içinde 53 galibiyetle en fazla galibiyet alan ekip konumunda bulunuyor.

Türk takımlarının performansı

Organizasyonda 1971-1972 sezonundan itibaren Türk ekiplerinin elde ettiği sonuçlar şöyle:

Takım Sezon O G B M A Y Beşiktaş 20 120 53 23 44 188 154 Fenerbahçe 24 116 49 27 40 154 150 Trabzonspor 19 87 33 22 32 116 119 Galatasaray 18 78 30 25 23 123 101 Medipol Başakşehir 5 24 7 6 11 24 35 Gaziantepspor 4 16 6 6 4 21 13 Gençlerbirliği 3 14 6 4 4 17 11 Ankaraspor 1 14 8 3 3 23 12 Bursaspor 4 12 4 4 4 20 17 Konyaspor 2 12 1 4 7 6 18 Eskişehirspor 4 10 1 3 6 6 19 Denizlispor 1 8 3 2 3 14 17 Adanaspor 3 6 1 1 4 6 20 MKE Ankaragücü 2 6 3 0 3 4 8 Kayserispor 2 6 2 2 2 9 7 Akhisarspor 1 6 0 1 5 4 14 Kocaelispor 2 4 0 1 3 0 7 Antalyaspor 1 4 3 0 1 9 6 Kardemir Karabükspor 1 4 1 2 1 2 2 Kayseri Erciyesspor 1 4 1 1 2 4 11 Yeni Malatyaspor 1 4 2 1 1 5 5 İstanbulspor 1 2 1 0 1 4 4 Altay 1 2 1 0 1 5 6 Malatyaspor 1 2 1 0 1 2 3 Orduspor 1 2 1 0 1 2 6 Boluspor 1 2 0 0 2 0 4 Sivasspor 1 2 0 0 2 0 5 Alanyaspor 1 0 0 0 0 0 0 TOPLAM 567 218 138 211 768 774

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