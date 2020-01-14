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Alanyaspor, Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı Emircan Altıntaş'ın lisansını çıkardı.
6 saat önce
Alanyaspor, Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı Emircan Altıntaş'ın lisansını çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
Alanyaspor, Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı Emircan Altıntaş'ın lisansını çıkardı. - İSTANBUL
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