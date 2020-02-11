Alanyaspor'un bileği bükülmüyor - Son Dakika
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Alanyaspor'un bileği bükülmüyor

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ligde son 7 haftadır rakiplerine kaybetmeyerek, zirve mücadelesini sürdürüyor.

Alanyaspor'un bileği bükülmüyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ligde son 7 haftadır rakiplerine kaybetmeyerek, zirve mücadelesini sürdürüyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, ligde geride kalan 21 hafta sonunda 11 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetle 39 puan toplayan turuncu-yeşilli ekip, lider Demir Grup Sivasspor'un üç puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.

Bu sezon oynadığı maçlarda 41 gol atıp, kalesinde 20 gol gören Alanyaspor, ligde en son 14. haftada Galatasaray'a deplasmanda 1-0 kaybetti.

Ligin 15. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'la 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, 16. hafta Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 5-1, 17. hafta evinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-1, 18. haftada Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 yendi. 19. hafta Kasımpaşa'ya konuk olan Alanyaspor, bu maçtan da 2-1 galibiyetle ayrıldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 20. haftada evinde 2-1 yenen Alanyaspor, 21. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat'ta Gençlerbirliği'ni konuk edecek Alanyaspor, bu maçta da hanesine üç puan yazdırarak, yenilmez serisini 8 haftaya çıkarıp, zirve yarışından kopmak istemiyor.

İlk mağlubiyet 7. haftada

Süper Lig'de ilk 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlikle lider konumda bulunan Alanyaspor, bu sezon ilk mağlubiyetiyle 7. haftada Beşiktaş deplasmanında (2-0) tanıştı.

Alanyaspor, 11. haftada Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek lig liderliğini kaybetti.

İç sahada tek yenilgi

Ligde 17 hafta sonunda ikinci yarıya 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 29 puanla 6. sırada başlayan Akdeniz temsilcisinin bu sezon iç sahada tek mağlubiyeti bulunuyor.

Alanyaspor, iç sahada oynadığı 11 maçlık periyotta 7 galibiyet elde etti. 3 maçtan beraberlikle ayrılan turuncu-yeşilli ekip, sadece 12. haftada Göztepe'yi konuk ettiği maçı (0-1) kaybetti.

Akdeniz temsilcisi, iç saha maçlarının sonuçlarına göre, lider Demir Grup Sivasspor'un üç puan gerisinde 24 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Kupada yarı final için avantajlı durumda

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddiasını sürdürüyor. Kupanın çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı konuk eden turuncu-yeşilliler, bu maçı 2-0 kazanarak rövanş için avantaj sağladı.

Akdeniz temsilcisi, yarın deplasmanda sarı-kırmızılı ekiple oynayacağı rövanş maçındaki ilk karşılaşmanın skor avantajını koruyup, adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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