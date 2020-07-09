Alanyaspor'un evinde bileği bükülmüyor! 9 galibiyet... - Son Dakika

Alanyaspor'un evinde bileği bükülmüyor! 9 galibiyet...

Ligin istikrarlı ekiplerinden turuncu-yeşilliler, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sergilediği başarılı performansla göz dolduruyor.

Ligin istikrarlı ekiplerinden turuncu-yeşilliler, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sergilediği başarılı performansla göz dolduruyor. Son haftalarda ligde zirve mücadelesindeki takımlara puan kaybı yaşatan Akdeniz temsilcisi, iç saha galibiyetine Galatasaray'ı 4-1 yenerek yenisini ekledi.

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Ligde puanını 51'e çıkaran ve sezon bitimine 3 maç kala 14 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyetlik performans sergileyen Aytemiz Alanyaspor, puanının 31'ini iç sahada kazandı.


Alanyaspor, sarı-kırmızılı takıma karşı kendi sahasında ulaştığı galibiyetle 22 Haziran'da Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak başladığı yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.


Turuncu-yeşilli ekip, ligin 28. haftasında konuk ettiği bordo-mavililerden bir hafta sonra Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Aytemiz Alanyaspor, 30. haftada MKE Ankaragücü'nü dış sahada 4-1 mağlup etti. Alanyaspor, 31. hafta mücadelesinde dün konuk ettiği Galatasaray karşısında aynı skorla hanesine üç puan yazdırarak, iç sahadaki galibiyet sayısını 9'a çıkardı.


En son Medipol Başakşehir'e kaybetti


Ligde son mağlubiyetini 27. haftada dış sahada, 31 hafta sonunda lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'e (2-0) karşı yaşayan Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray galibiyetinden önceki iç saha mücadelelerinde karşılaştığı Kasımpaşa (4-1), Fenerbahçe (3-1), Çaykur Rizespor (5-2), MKE Ankaragücü (5-0), İttifak Holding Konyaspor (2-1), Hes Kablo Kayserispor (5-1), BtcTurk Yeni Malatyaspor (2-1) ve Gaziantep FK'yi (1-0) yendi.


Turuncu-yeşilliler, iç sahada Trabzonspor maçının dışında Fraport TAV Antalyaspor (0-0), Medipol Başakşehir (0-0) ve Demir Grup Sivasspor (1-1) ile berabere kaldı, Göztepe (0-1), Gençlerbirliği (0-1), Beşiktaş'a (1-2) karşı ise kaybetti.


- Evinde tek maçı kaldı


Bugüne kadar maçlarının 16'sını iç sahada oynayan Aytemiz Alanyaspor, 32. hafta mücadelesinde 12 Temmuz Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Bir sonraki hafta 18 Temmuz Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek olan turuncu-yeşilliler, 34 haftalık sezonu dış sahada İttifak Holding Konyaspor maçıyla kapatacak.


Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:10 

Son Dakika Spor Alanyaspor'un evinde bileği bükülmüyor! 9 galibiyet... - Son Dakika Spor
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