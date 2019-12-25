Alanyaspor'un genç yıldızı Metin Korkmaz ve İrfan Tarhan'a emanet - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor'un genç yıldızı Metin Korkmaz ve İrfan Tarhan'a emanet - Son Dakika Spor

Alanyaspor'un genç yıldızı Metin Korkmaz ve İrfan Tarhan'a emanet

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Kazım Yakmaz, danışman Metin Kaya İrfan Tarhan ile anlaşmaya vardı.

Alanyaspor'un genç yıldızı Metin Korkmaz ve İrfan Tarhan'a emanet, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Kazım Yakmaz, danışman Metin Kaya İrfan Tarhan ile anlaşmaya vardı.


Bursa Arabayatağıspor'dan Alanyaspor'a transfer olan ve geçtiğimiz günlerde de Aytemiz Alanyaspor'da profesyonel sözleşmeye imza atan genç futbolcu Kazım Yakmaz, menajer Metin Korkmaz ve İrfan Tarhan ile anlaşma sağladı. Daha önce ismi Avrupa kulüpleri ile sık sık gündeme gelen Kazım Yakmaz'ın danışmanlığını Metin Korkmaz ve İrfan Tarhan'ın üstleneceği öğrenildi.


19 yaşındaki başarılı oyuncu, daha önce Alanyaspor U19 ve U21 takımlarında gösterdiği performans ile dikkat çekmişti. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Metin Korkmaz, Metin Kaya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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