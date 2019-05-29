Son Dakika Haberleri: Alanyaspor'un genç yıldızına Avrupa kancası
Son Dakika Spor Haber

Alanyaspor'un genç yıldızına Avrupa kancası

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde Aytemiz Alanyaspor ile profesyonel sözleşmeye imza atan 19 yaşındaki başarılı futbolcu Kazım Yakmaz'ı, Almanya, Fransa ve Belçika'dan birçok ekibin takip ettiği öğrenildi.

Alanyaspor'un genç yıldızına Avrupa kancası, System.String[]
Geçtiğimiz günlerde Aytemiz Alanyaspor ile profesyonel sözleşmeye imza atan 19 yaşındaki başarılı futbolcu Kazım Yakmaz'ı, Almanya, Fransa ve Belçika'dan birçok ekibin takip ettiği öğrenildi.

Aytemiz Alanyaspor'un genç futbolcusu Kazım Yakmaz, Avrupa kulüplerinin radarında. 2015 yılında Bursa Arabayatağıspor'dan Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan genç futbolcu, burada forma giydiği U17, U19 ve U21 kategorilerinde adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde de turuncu-yeşillilerle 4 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Kazım ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği ifade edildi. 10 numara bölgesinde top koşturan genç oyuncunun; Almanya, Fransa ve Belçika liglerinden birçok kulübün transfer listesinde olduğu öğrenildi.

Altyapıda dikkat çekti

Genç oyuncunun, Akdeniz ekibinde forma giydiği U19 ve U21 takımlarındaki performansı dikkat çekti. Yakmaz, U19'da forma giydiği 27 mücadelede 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 13 defa da golü hazırlayan isim oldu. Başarılı futbolcu, bu sezon Aytemiz Alanyaspor U21 takımında da 5 maçta forma şansı buldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:47 Kaynak: İHA
Avrupa, Genç, Aytemiz Alanyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı Zajc için beklenmedik teklif! Alınanın 2 katına gönderilebilir Fenerbahçeli Soldado eşyalarını topladı! Bavullarının fotoğrafını paylaştı Chelsea-Arsenal UEFA Avrupa Ligi Finali şifresiz kanalda

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 13:55:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanyaspor'un genç yıldızına Avrupa kancası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]