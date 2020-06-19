Alanyaspor'un hocası Erol Bulut: "Kupayı almak istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut maç sonunda açıklamalarda bulundu.







Finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Erol Bulut, "Benim ve ekibimin kariyeri, kulübün durumu açısından mükemmel bir an. İnşallah bunun devamı gelir ve finalde de istediğimiz gibi oynarız. Oraya daha zamanımız var, şimdi önümüzde bir Trabzonspor maçı var, bu akşam eğlenip, yarıdan itibaren Trabzonspor'a çalışacağız." dedi.



TRABZONSPOR ESKİ KULÜBÜM



Erol Bulut sözlerini, "Trabzonspor ülkemizin en büyük kulüplerinden, şampiyonluk yolunda iyi oynuyorlar. Benim eski kulübüm, formasını terlettim. Kupayı almak istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.



