Alanyaspor'un Rosenborg maç programı belli oldu

Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla oynayacağı maçın medya programı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla karşılaşacak olan Alanyaspor yarın yerel saatle 18.30'da teknik sorumlu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. Akdeniz ekibi karşılaşma öncesindeki son antrenmanını ise aynı gün yerel saatle 19.00'da Lerkendal Stadı'nda, ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirecek. - ANTALYA