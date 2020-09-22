Alanyaspor'un Rosenborg maç programı belli oldu - Son Dakika

Alanyaspor'un Rosenborg maç programı belli oldu

Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla oynayacağı maçın medya programı belli oldu.

Alanyaspor'un Rosenborg maç programı belli oldu, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla oynayacağı maçın medya programı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla karşılaşacak olan Alanyaspor yarın yerel saatle 18.30'da teknik sorumlu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. Akdeniz ekibi karşılaşma öncesindeki son antrenmanını ise aynı gün yerel saatle 19.00'da Lerkendal Stadı'nda, ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirecek. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Norveç, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 19:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor'un Rosenborg maç programı belli oldu - Son Dakika Spor

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