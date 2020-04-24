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Alanyaspor'un stadında, İstiklal Marşı 23 Nisan için çaldı
10 dakika önce
Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstiklal Marşı çaldı.
Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstiklal Marşı çaldı. Tüm yurtta saat 21.00'de vatandaşlar balkonlara çıkarken aynı saatte statta da İstiklal Marşı yankılandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları evlerde yapıldı. Çocuklar evlerinin balkonlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsleyerek bayramı kutladı. Tüm vatandaşların destek olduğu kutlamaya, Cumhurbaşkanlığı'ndan yayımlanan genelgeyle saat 21.00'de balkonlarda İstiklal Marşı etkinliği de eklendi. Tüm yurtta aynı saatte herkes balkonlarında saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okurken, Süper Lig kulüplerinden Aytemiz Alanyaspor da etkinliğe destek oldu. Alanyaspor'un maçlarını oynadığı Oba'da bulunan Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndan İstiklal Marşı yankılanmaya başladı. Kulüp saat 21.00'deki etkinliğe destek olarak bu kez maç öncesi değil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstiklal Marşı'nı çaldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 10:21 Kaynak: DHA
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