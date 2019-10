Alanyaspor'un Yunan futbolcularından liderlik yorumu

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de liderliğe yükselen ve sezonun geride kalan 8 haftası sonunda bu unvanını koruyan Aytemiz Alanyaspor'un üç Yunan oyuncusu, takımlarının bulunduğu yeri hak ettiğini belirtti.

Süper Lig'de sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde başlayan Aytemiz Alanyaspor, takımda dördüncü sezonunu geçiren Georgios Tzavellas'ın ardından sezon başı Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas'ı da renklerine bağlayarak kadrosundaki Yunan futbolcu sayısını 3'e yükseltti.

Ligde yaptığı 8 karşılaşmada 17 puan toplayarak zirvede yer alan turuncu-yeşilli takımın Yunan oyuncuları, performanslarıyla bu başarıda pay sahibi oldu.

Aytemiz Alanyaspor'un Yunan futbolcuları, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, takımlarının liderliğini ve Türkiye'deki futbol hayatlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Bakasetas: "Türkiye'deki futbol benim için daha güzel"

Forvet mevkisinde görev yapan 26 yaşındaki Anastasios Bakasetas, Süper Lig'in zor bir lig olduğunu, bunu Alanyaspor'a transfer olmadan önce de bildiğini söyledi.

Yoğun mücadele içerisinde olduklarını vurgulayan Bakasetas, şunları kaydetti:

"Takım olarak iyi oynuyoruz ve her hafta farklı bir maç hikayesi karşımıza çıkıyor. Gelmeden önce şu an ligde bulunduğumuz pozisyonda olacağımızı doğrusu tahmin edemezdim ama iyi bir takım olduğumuzu biliyordum. Takım halinde beraber, iyi oynayarak şu an bulunduğumuz durumu hak ediyoruz. Ülkemdeki ve Türkiye'deki Süper Lig arasında ritim anlamında büyük farklılıklar var. İki lig arasındaki en önemli fark, Türkiye liginde büyük takım küçük takım sahada fark etmiyor. Sahaya çıkan her takım kazanmak için oynuyor. Yunan liginde bu daha farklı. Liderle oynayan 8'inci, 9'uncu, 10'uncu sıradaki takım daha defansif anlayışla sahaya çıkıyor. Puan almaya çalışıyor. Türkiye liginde bu böyle değil. Sahaya çıkan takım, karşısında büyük takım da olsa maçı kazanmak için oynuyor. Türkiye'de sürekli koşuyor ve mücadele ediyorsunuz. Bir ritim farkı var ve buradaki futbol benim için daha güzel."

Tzavellas: " Avrupa'da mücadele etmek istiyoruz"

Savunma oyuncusu Georgios Tzavellas, Alanyaspor'da dördüncü sezonunu geçirdiğini, bu sezon takıma Yunanistan'dan iki oyuncunun katılmasının kendisini daha iyi hissettirdiğini ifade etti.

Takımın bulunduğu konumdan memnun olduğunu aktaran 31 yaşındaki futbolcu, bunu sadece liderlik anlamında söylemediğine işaret etti.

Tzavellas, takımda yöneticisinden malzemecisine kadar herkesin üzerine düşeni yaptığını, ligin bir parçası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sahada iyi futbol oynayan bir takımımız var. Bu da bunun başlıca sebebidir. Herkesin lige yeterince adapte olmasından kaynaklı. Takımda iyi bir hocamız var. Bir taktiğimiz var. Birlikte oynuyor, koşuyor, mücadele ediyoruz. Bu da lider olmamızın nedeni. Sanırım Türkiye'de biraz taktik biraz sistem biraz da kompakt oynarsanız başarıya ulaşıyorsunuz. Hedef olarak maç maç bakıyoruz ama takımı Avrupa'da görmek ve orada mücadele etmek istiyoruz. Umarım bunu bu yıl gerçekleştiririz."

Sezon başı bir sakatlık geçirdiğini, bu sakatlığın kendisini biraz geriye attığını aktaran deneyimli oyuncu, performansının yüzde yüzüne yaklaşıp sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını kaydetti.

Siopis: "Türkiye'deki seviyeyi daha yukarılarda buluyorum"

Orta saha oyuncusu Manolis Siopis, Türkiye'de geride kalan 2 ayda gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Takımının taktik ve sistemini beğendiğini belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Yunanistan ile burası arasında saha içerisindeki mücadelede büyük ritim farkı var. Tempo yüksek. Bu da kendimi göstermede daha yardımcı oluyor. Buradaki seviyeyi daha yukarılarda buluyorum. Bu da sahada kendimi daha iyi hissettiriyor. Yabancılık çekmiyoruz. Bu da futbolunuzu ve hayatınızı kolaylaştırıyor, takıma başarıyı getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.