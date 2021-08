Alanyaspor ve Konyaspor, yanan ormanlar için sahaya çıktı

Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor, ligin başlamasına bir hafta kala hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmayı konuk takım Konyaspor 3-1 kazandı. Alanya'da oynanan maçın geliri, orman yangınlarında zarar gören bölgelere bağışlanacak.

Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda ligin başlamasına bir hafta kala hazırlık maçında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Saat 20.00'de başlayan maça Alanyaspor Marafona, Cristian Borja, Milunovic, Miha Mevlja, Fatih Aksoy, Umut, Manolis Siopis, Efecan Karaca, Candeias, Davidson, Famara 11'iyle çıktı. İttifak Holding Konyaspor ise İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Zymer Bytyqi, Guilherme Sitya, Soner Dikmen, Sokol Cikalleshi, Amir Hadziahmetovic, Endri Cekici, Paul Jose Mpoku, Nejc Skubic 11'iyle sahadaydı.

Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan ve iki takımın karşılıklı ataklarıyla devam eden maçın 15'inci dakikasında Konyaspor paslaşarak kullandıkları köşe vuruşunda Skubic'in altıpasa yüksek gönderdiği topa Cikalleshi yükseldi ve topu ağlara gönderdi. Bu golle Konyaspor öne geçti. 38'inci dakikada Bytyqi'nin pasında ceza alanı dışı sağ çaprazında Mpoku topla buluştu. Mpoku'nun çaprazdan sert şutunda top kaleci Marafona'nın kollarının altından ağlara gitti ve misafir takım farkı 2'ye çıkardı.Soyunma odasına Konyaspor 2 farklı üstünlükle girerken, ikinci yarıya her iki takım da birer oyuncu değişikliğiyle başladı. Alanyaspor, Siopis'in yerine Ahmet İldiz'i oyuna alırken, Konyaspor ise Soner'in yerine Anar Rahmanovic'i sahaya sürdü. Alanyaspor, ikinci devreye baskılı ve hızlı bir oyunla başladı. Konyaspor ise ilk devredeki oyun disiplinini ikinci yarıda da sürdürdü. Dakikalar 54'ü gösterirken Konyaspor Bytyqi ile sağdan ceza alanında girdi. Bytyqi topu arka direkte Skubic'e ortaladı. Skubic yükseldiği topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve durumu 3-0'a getirdi. 82'nci dakikada sağdan ceza alanına giren Ahmet Karademir'e Fatih'in müdahalesine hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Serdar Gürler 'in penaltı atışında kaleci Serkan Kırıntılı köşeyi doğru tahmin etti ve farkın dörde çıkmasını engelledi. Alanyaspor 89'uncu dakikada yeni transfer Oğuz Aydın ile farkı 2'ye indirdi. Soldan gelişen atakta ceza alanı çizgisi üzerinde önü kapanan Davidson, topu geriden gelen Oğuz Aydın'a çıkardı. Genç oyuncunun uzaktan gelişine sert şutunda top ağlara gitti ve fark ikiye indi. Karşılaşmada başka gol olmazken, İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.MAÇIN GELİRİ ORMAN YANGINLARINDA ZARAR GÖRENLERE'Ormanlar için el ele' diyen iki takım bu hazırlık maçının gelirini, ülkede bir süredir devam eden ve çok sayıda can ve mal kaybına sebep olan yangınlardan zarar gören bölgelere bağışlayacak. Pandemi kuralları kapsamında sahaya yarı kapasiteyle seyirci alınırken, tribünlerde yaklaşık 500 kişi vardı.