Alanyaspor yağmur altında çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyaspor yağmur altında çalıştı - Son Dakika Spor

Alanyaspor yağmur altında çalıştı

6 saat önce

Sezonun ikinci yarısı için Belek'te hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, yağmur altında çalıştı.

Alanyaspor yağmur altında çalıştı, System.String[]

Sezonun ikinci yarısı için Belek'te hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, yağmur altında çalıştı.


Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 6. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor. Sabah yapılan antrenman, şiddetli fırtına nedeniyle salona alınırken, akşam antrenmanı ise yağmur altında sahada yapıldı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen çalışma ısınma koşuları ve istasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular ardından taktik ağırlıklı çalıştı. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Boca Juniors'ın Mauricio Isla'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi
Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı Cisse için Fenerbahçe'den Alanyaspor'a takas teklifi F.Bahçe ve G.Saray ile adı anılan Ben Arfa, Almeira ile görüşüyor

Son Dakika Haberleri
23:54 Antalyaspor, Rus defans oyuncusu Kudryashov'u transfer etti - Son Dakika Spor
23:52 Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe Beko'da kalacağını açıkladı - Son Dakika Spor
23:46 Beşiktaş'ın hedefindeki Dabbur'u West Ham da istiyor - Son Dakika Spor
23:38 Beşiktaş'ta isyan! 'Çok masa yumrukladık ama...' - Son Dakika Spor
23:35 Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer, Galatasaray'a önerildi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 00:11:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanyaspor yağmur altında çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]