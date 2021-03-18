Alanyaspor yarı finalde kupaya veda etti

Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibi FT Antalyaspor'a 2-0 mağlup olunca yarı finalde kupaya veda etti. Antalyaspor ise finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 4-0 mağlup ettiği FT Antalyaspor'u bu kez geçemedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın rakibini belirleyecek olan yarı final maçında Antalyaspor ile bu sefer deplasmanda karşılaşan Alanyaspor, rakibine 2-0 yenilerek kupadan elendi. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri Podolski ve Hakan Özmert kaydetti. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

ALANYASPOR, GEÇEN SEZON KUPADA ANTALYASPOR'U ELEMİŞTİ

Alanyaspor, ligdeki başarılı performansının yanı sıra kupada da geçen sezon kulüp tarihinde ilk kez final oynama başarısı gösterdi. Kupada 4. turda Pendikspor'u, 5. turda Boluspor'u, son 16 turunda Bursaspor'u eleyen FT Antalyaspor ise çeyrek finalde DG Sivasspor ile eşleşti. Çeyrek finalde Sivas deplasmanında rakibini 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Alanyaspor ile Antalyaspor geçen sezon da çeyrek finalde aynı rakipleri eleyip, yarı finalde yine karşılaşmıştı. Geçen sezonun yarı finalinde Antalyaspor'u eleyen Alanyaspor, tarihindeki ilk kupa finalinde Trabzonspor'a mağlup olmuştu.

(Erdal Anak/İHA)