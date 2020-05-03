Alanyaspor yarın topbaşı yapacak

Liglerin başlaması için geri sayım sürerken Aytemiz Alanyaspor'un da programı netleşmeye başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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