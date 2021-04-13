Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanda, Yukatel Denizlispor mücadelesinde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular dar alanda pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Sakatlığı sona eren takım kaptanı Efecan Karaca takımla çalışmalarına başlarken, tedavisi süren Salih Uçan ise fizyoterapist gözetiminde koştu.

Turuncu-yeşilli takım hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.