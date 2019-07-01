Son Dakika Haberleri: Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

45 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına eksik kadroyla başladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına eksik kadroyla başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ilk idmana 24 futbolcu katıldı.
Kupa Amerika'da Şili Milli Takımı forması giyen Junior Fernandes, Afrika Uluslar Kupası'nda Angola forması giyen Djalma Campos, askerde olan Efecan Karaca ile özel izinli futbolcular Lucas Villafanez, Welinton, Kaan Kanak, Tayfur Bingöl, Baiano ve Papiss Cisse, antrenmanda yer almadı.
Turuncu-yeşilli takımda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından esneme ve pas çalışmaları yaptı. Futbolcular, serbest alan oyunu ile idmanı tamamladı.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezon için 3 aşamalı bir hazırlık kampı geçireceklerini söyledi.
Bugün bir başlangıç yaptıklarını belirten Bulut, "İlk etapta buradayız. İkinci etap kampını Topuk Yaylası'nda, üçüncü etap kampını da yurt dışında yapacağız ve ülkeye döneceğiz. En son etabımız zaten 9 Ağustos'ta bitmiş olacak. Daha sonra 12 Ağustos'tan itibaren lig haftasına başlayacağız." diye konuştu.
Bulut, ilk etap kampına gelemeyen oyuncuların olduğunu kaydederek, "Kupa Amerika ve Afrika Uluslar Kupası'nda 2 futbolcumuz var. Onlar biraz geç gelecek, onlara biraz daha izin vereceğiz. Çünkü hiç izin yapmadan gelmelerini istemiyoruz. Askere giden arkadaşlarımız oldu. Onlar da birkaç gün sonra aramıza katılacak. Genç arkadaşlarımız da burada. 24 kişilik bir ekiple bugün ilk antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:23 Kaynak: AA
Aytemiz Alanyaspor, Spor
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